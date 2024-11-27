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Белорусские гандболистки снова уступили россиянкам в домашних спаррингах

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки национальной сборной Беларуси потерпели второе поражение от команды России в домашних спаррингах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Во втором контрольном матче в минском спорткомплексе «Уручье» белоруски сегодня уступили со счетом 18:34. Самой результативной в составе хозяек стала Диана Ильина, забросившая 6 мячей, на один гол меньше у Ирины Шинкарук. Накануне подопечные Валерия Певницкого проиграли россиянкам с разницей в 22 гола — 21:43. Вчера в составе белорусской команды по 5 мячей забросили Ирина Шинкарук и Диана Ильина.

Гандболистки юниорской команды Беларуси (U-17) сегодня проиграли российским сверстницам со счетом 19:28. Вчера российские юниорки выиграли с результатом 34:20.