«Мешков Брест» выиграл 13-й матч подряд в гандбольном чемпионате Беларуси

После 12 туров женского первенства таблицу возглавляют гандболистки «БНТУ-БелАЗа», у которых 23 очка, «Гомель» отстает на два балла, в активе гродненской «Городничанки» 18 очков. В субботу, 14 декабря, «БНТУ-БелАЗ» примет на своей площадке «Городничанку», а гандболистки «Гомеля» сыграют у себя дома с брестским клубом «Виктория-Берестье».