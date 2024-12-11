«Мешков Брест» выиграл 13-й матч подряд в гандбольном чемпионате Беларуси

Свою очередную викторию брестчане одержали сегодня, обыграв на своей арене гандболистов гродненского «Кронона» со счетом 45:33. Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА победили свой фарм-клуб БГУФК-СКА-РГУОР с результатом 36:26. В Могилеве гандболисты «Машеки» были сильнее спортсменов МОГК — 31:26.
После сегодняшних встреч «Мешков Брест» набрал 26 очков из 26 возможных, у минских армейцев 24 балла, у «Гомеля» и «Машеки» по 15 очков.
После 12 туров женского первенства таблицу возглавляют гандболистки «БНТУ-БелАЗа», у которых 23 очка, «Гомель» отстает на два балла, в активе гродненской «Городничанки» 18 очков. В субботу, 14 декабря, «БНТУ-БелАЗ» примет на своей площадке «Городничанку», а гандболистки «Гомеля» сыграют у себя дома с брестским клубом «Виктория-Берестье».