Гандболисты ЦСКА победили минский СКА в матче SEHA-лиги

Армейское дерби в российской столице прошло с преимуществом хозяев, которые лишь один раз — в конце первого тайма — позволили гостям выйти вперед. В итоге гандболисты ЦСКА одержали победу с перевесом в семь мячей — 28:21. Месяц назад поединок двух армейских дружин в белорусской столице завершился боевой ничьей — 28:28. Турнирное положение в квартете В сейчас таково: «Пермские медведи» — 7 очков (4 матча), ЦСКА — 6 (4), СКА — 5 (5), «Машека» (Могилев) — 0 (5). Вчера лидеры группы А гандболисты «Зенита» со счетом 37:32 победили в Санкт-Петербурге «Чеховских медведей», для которых это второе поражение в нынешнем турнире. В предыдущем туре зенитовцы прервали победную серию действующего победителя этих соревнований команды «Мешков Брест», обыграв ее с минимальным перевесом в счете — 30:29. Положение команд: «Зенит» — 9 очков (5 матчей), «Чеховские медведи» — 7 (6), «Мешков Брест» — 7 (6), «Виктор» (Ставрополь) — 5 (6), «Аист Китая» — 0 (5). Матчи группового этапа возобновятся в середине января, а завершатся 9 февраля 2025 года, после чего начнется плей-офф. Четвертьфинальные поединки намечены на 2 и 8 марта. В решающем поединке сезона-2023/24 «Мешков Брест» одолел «Чеховских медведей» с перевесом в два мяча — 32:30, а в игре за бронзовые награды минский СКА был сильнее «Виктора» — 37:30.