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Анна Вяхирева стала обладательницей премии «Золотой мяч гандбола»

29-летняя российская гандболистка, правая полусредняя французского «Бреста» и сборной России Анна Вяхирева стала обладательницей премии «Золотой мяч гандбола».

Источник: Getty Images

В голосовании принимало участие 55 журналистов из России и Беларуси. 42 из них поставили Вяхриеву на первое место.

Второй в рейтинге стала капитан сборной России и разыгрывающая венгерского «Ференцвароша» Дарья Дмитриева. Тройку лидеров замкнула Елена Михайличенко, которая в составе ЦСКА выиграла в 2024 году чемпионат и Кубок России.

В голосовании за первое место начислялось три балла, за второе — два, за третье — один. В случае равенства суммы баллов преимущество в итоговых результатах получает тот, у кого больше первых мест.

Полные итоги голосования:

  1. Анна Вяхирева («Кристиансанд», Брест, сборная России) — 139 баллов (42 первых места — 6 вторых — 1 третье).
  2. Дарья Дмитриева (Крим, «Ференцварош», сборная России) — 51 (2 — 19 — 7).
  3. Елена Михайличенко (ЦСКА, сборная России) — 49 (6 — 12 — 7).
  4. Наталья Никитина («Черноморочка», сборная России) — 22 (0 — 6 — 10).
  5. Валерия Маслова (Брест, «Ференцварош», сборная России) — 19 (1 — 3 — 10).