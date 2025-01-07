Белорусы во второй раз победили российских гандболистов в Москве

После вчерашней виктории над россиянами с результатом 28:26 белорусы сегодня выиграли с перевесом в четыре мяча — 32:28. Как и в первой встрече, гости также доминировали на протяжении всего матча и заслуженно победили. Самым результативным у белорусской команды оказался Артем Хмельков, 10 раз поразил ворота хозяев. Вчера лучшим бомбардиром в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. Позже юниорская сборная Беларуси (U-17) во второй раз встретится с российскими сверстниками. Накануне их поединок завершился боевой ничьей — 34:34.