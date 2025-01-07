Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы во второй раз победили российских гандболистов в Москве

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси во второй раз победили россиян в товарищеском поединке в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После вчерашней виктории над россиянами с результатом 28:26 белорусы сегодня выиграли с перевесом в четыре мяча — 32:28. Как и в первой встрече, гости также доминировали на протяжении всего матча и заслуженно победили. Самым результативным у белорусской команды оказался Артем Хмельков, 10 раз поразил ворота хозяев. Вчера лучшим бомбардиром в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. Позже юниорская сборная Беларуси (U-17) во второй раз встретится с российскими сверстниками. Накануне их поединок завершился боевой ничьей — 34:34.