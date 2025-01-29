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«Мешков Брест» выиграл 18-й матч подряд в чемпионате Беларуси

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» продолжает побеждать соперников в матчах гандбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После недавней виктории над своим главным конкурентом минским СКА (31:30) сегодня брестчане переиграли на своей арене гандболистов «Гомеля» со счетом 32:18, набрав 36 очков из 36 возможных. На 6 баллов отстают столичные армейцы, победившие сегодня у себя дома «Машеку» из Могилева — 31:19. В активе гомельчан сейчас 19 очков, у могилевской команды на 17 баллов меньше.

После 17 туров состязаний женских команд лидирует чемпион страны «БНТУ-БелАЗ», набравший 31 очко. На четыре очка отстают гандболистки «Гомеля», у гродненской «Городничанки» 24 очка.