Гандболисты СКА выиграли у «Пермских медведей» в матче SEHA-лиги

Сегодня минчане разгромили на своей площадке «Пермских медведей» с перевесом в девять мячей — 35:26. Армейцы заняли второе место и в первом раунде плей-офф вышли на действующего чемпиона «Мешков Брест». Итоговое положение в группе В: ЦСКА (Москва) — 10 очков, СКА — 7, «Пермские медведи» — 7, «Машека» (Могилев) — 0.