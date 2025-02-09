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Гандболисты СКА выиграли у «Пермских медведей» в матче SEHA-лиги

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА одержали победу в предпоследнем матче группового этапа дивизиона «Восток» SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня минчане разгромили на своей площадке «Пермских медведей» с перевесом в девять мячей — 35:26. Армейцы заняли второе место и в первом раунде плей-офф вышли на действующего чемпиона «Мешков Брест». Итоговое положение в группе В: ЦСКА (Москва) — 10 очков, СКА — 7, «Пермские медведи» — 7, «Машека» (Могилев) — 0.

В квинтете А в последнем матче группового этапа 22 февраля «Мешков Брест» сыграет с «Аистом Китая». Результат этого поединка не имеет принципиального значения — брестчане останутся на третьем месте, а их соперники завершат турнир на пятой строке турнирной таблицы. Положение команд перед заключительной встречей: «Зенит» (Санкт-Петербург) — 13 очков (8 матчей), «Чеховские медведи» — 11 (8), «Мешков Брест» — 7 (7), «Виктор» (Ставрополь) — 7 (8), «Аист Китая» — 0 (7).

Составы четвертьфинальных пар: ЦСКА — «Виктор», «Зенит» — «Машека», «Мешков Брест» — СКА, «Чеховские медведи» — «Пермские медведи». Четвертьфинальные поединки планируется провести 2 и 8 марта.

В финальной игре прошлого сезона восточного дивизиона «Мешков Брест» одолел «Чеховских медведей» — 32:30. В решающем поединке общего финала SEHA-лиги чемпионы Беларуси обыграли гандболистов северомакедонского клуба «Еврофарм Пелистер» из Битолы с результатом 35:31. В игре за бронзу «Чеховские медведи» со счетом 26:24 победили греческий АЕК из Афин.