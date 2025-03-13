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Гандболисты Беларуси уступили россиянам на турнире в Иране

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси с поражения стартовали на международном турнире в иранском Ширазе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в своем первом матче подопечные Юрия Шевцова уступили команде России с минимальной разницей в счете — 34:35. Белорусские гандболисты почти все время были в роли догоняющих, на последней минуте сумели выровнять положение — 34:34, но за несколько секунд до финальной сирены пропустили мяч с пенальти. Завтра белорусы сыграют с хозяевами соревнований иранцами, а 15 марта завершат турнир встречей со сборной Китая, которую тренируют белорусские специалисты Олег Шарейко и Игорь Папруга. Вчера в первой игре китайцы со счетом 23:36 уступили иранским гандболистам.