Гандболисты Беларуси уступили россиянам на турнире в Иране

Сегодня в своем первом матче подопечные Юрия Шевцова уступили команде России с минимальной разницей в счете — 34:35. Белорусские гандболисты почти все время были в роли догоняющих, на последней минуте сумели выровнять положение — 34:34, но за несколько секунд до финальной сирены пропустили мяч с пенальти. Завтра белорусы сыграют с хозяевами соревнований иранцами, а 15 марта завершат турнир встречей со сборной Китая, которую тренируют белорусские специалисты Олег Шарейко и Игорь Папруга. Вчера в первой игре китайцы со счетом 23:36 уступили иранским гандболистам.