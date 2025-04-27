«Мешков Брест» в 15-й раз выиграл гандбольный Кубок Беларуси

Сегодня в решающем поединке на площадке «Полесье-Арены» подопечные Эдуарда Кокшарова в упорнейшей борьбе одолели с минимальным перевесом своих извечных соперников гандболистов минского СКА — 30:29. Самым результативным в составе победителей стал Максим Баранов, забросивший 10 мячей, у проигравших столько же раз отличился Алексей Ермаков.