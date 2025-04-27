«Мешков Брест» в 15-й раз выиграл гандбольный Кубок Беларуси

Сегодня в решающем поединке на площадке «Полесье-Арены» подопечные Эдуарда Кокшарова в упорнейшей борьбе одолели с минимальным перевесом своих извечных соперников гандболистов минского СКА — 30:29. Самым результативным в составе победителей стал Максим Баранов, забросивший 10 мячей, у проигравших столько же раз отличился Алексей Ермаков.
В матче за бронзовые награды кубкового турнира гандболисты «Гомеля» выиграли у «Машеки» из Могилева со счетом 30:27. Вчера в полуфинальных встречах гомельчане уступили минчанам (31:35), а могилевские гандболисты проиграли брестчанам (23:36).
Три недели назад решающий этап женского Кубка Беларуси также прошел в Мозыре. В финальном матче «БНТУ-БелАЗ» со счетом 32:25 обыграл гандболисток «Гомеля», став обладателем Кубка в 18-й раз.