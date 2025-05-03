Определились финалисты мужского чемпионата России по гандболу

Сегодня, 3 мая, гандбольный клуб «Чеховские медведи» обыграл ЦСКА (29:28) в ответном матче полуфинала мужской Суперлиги-2024/2025. По сумме двух встреч в финал вышли представители Москвы, победившие в первом матче со счётом 32:28. «Зенит» же в двухматчевой серии победил ставропольский клуб «Виктор» с общим счётом 56:45.