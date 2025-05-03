Определились финалисты мужского чемпионата России по гандболу

За титул сразятся московский ЦСКА и петербургский «Зенит».
Сегодня, 3 мая, гандбольный клуб «Чеховские медведи» обыграл ЦСКА (29:28) в ответном матче полуфинала мужской Суперлиги-2024/2025. По сумме двух встреч в финал вышли представители Москвы, победившие в первом матче со счётом 32:28. «Зенит» же в двухматчевой серии победил ставропольский клуб «Виктор» с общим счётом 56:45.
Гандбол. Чемпионат России — 2024/2025. Мужчины
Финал:
ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
Матч за третье место:
«Чеховские медведи» — «Виктор».
Московские армейцы — действующие чемпионы России. Они становились победителями Суперлиги два года подряд. До этого ЦСКА дважды становился серебряным призёром.