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Гандболистки ЦСКА выиграли чемпионат России, в финале обыграв «Ростов-Дон»

Московский клуб ЦСКА стал победителем чемпионата России по гандболу среди женщин.

Источник: БЕЛТА

Во втором матче финала спортсменки обыграли команду «Ростов-Дон» со счётом 27:25. ЦСКА выиграл финальную серию со счётом 2:0.

Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Второй матч:

  • ЦСКА (Москва) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 27:25

Напомним, в первом матче финальной серии ЦСКА одержал победу со счётом 24:23. Бронзовым приёером чемпионата России стала «Астраханочка», обыгравшая в двух матчах тольяттинскую «Ладу» (33:27, 30:24).

ЦСКА стал победителем чемпионата России в четвёртый раз в истории. Ранее московский клуб становился чемпионом страны в 2021, 2023 и 2024 годах.