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«Мешков Брест» сложил полномочия чемпиона SEHA-лиги

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым финалистом дивизиона Восток SEHA-лиги стал питерский «Зенит», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в первом полуфинале зенитовцы переиграли действующего победителя этих соревнований «Мешков Брест» со счетом 29:25. Команда из Санкт-Петербурга, в составе которой выступают восемь белорусских гандболистов, недавно стала чемпионом России, а брестчане уступили минскому СКА в золотой серии чемпионата Беларуси.

Во втором полуфинальном матче хозяева решающей стадии гандболисты «Чеховских медведей» будут соперничать с московским ЦСКА. Победители полуфинальных встреч 8 июня встретятся в решающем поединке за первое место, а проигравшие поспорят за бронзу.

В финальном матче прошлого сезона восточного дивизиона «Мешков Брест» одолел «Чеховских медведей» — 32:30, в игре за бронзу минский СКА был сильнее ставропольского «Виктора» — 37:30. В решающем поединке общего финала SEHA-лиги чемпионы Беларуси обыграли гандболистов северомакедонского клуба «Еврофарм Пелистер» из Битолы с результатом 35:31.