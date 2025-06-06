«Мешков Брест» сложил полномочия чемпиона SEHA-лиги

Сегодня в первом полуфинале зенитовцы переиграли действующего победителя этих соревнований «Мешков Брест» со счетом 29:25. Команда из Санкт-Петербурга, в составе которой выступают восемь белорусских гандболистов, недавно стала чемпионом России, а брестчане уступили минскому СКА в золотой серии чемпионата Беларуси.
Во втором полуфинальном матче хозяева решающей стадии гандболисты «Чеховских медведей» будут соперничать с московским ЦСКА. Победители полуфинальных встреч 8 июня встретятся в решающем поединке за первое место, а проигравшие поспорят за бронзу.
В финальном матче прошлого сезона восточного дивизиона «Мешков Брест» одолел «Чеховских медведей» — 32:30, в игре за бронзу минский СКА был сильнее ставропольского «Виктора» — 37:30. В решающем поединке общего финала SEHA-лиги чемпионы Беларуси обыграли гандболистов северомакедонского клуба «Еврофарм Пелистер» из Битолы с результатом 35:31.