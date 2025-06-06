«Мешков Брест» сложил полномочия чемпиона SEHA-лиги

Сегодня в первом полуфинале зенитовцы переиграли действующего победителя этих соревнований «Мешков Брест» со счетом 29:25. Команда из Санкт-Петербурга, в составе которой выступают восемь белорусских гандболистов, недавно стала чемпионом России, а брестчане уступили минскому СКА в золотой серии чемпионата Беларуси.