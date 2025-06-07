Гандбольный клуб «Черноморочка» не стал продлевать контракт с главным тренером Гумяновым

«Мы благодарим за работу Алексея Николаевича, за наши победы и достижения, за вклад в развитие нашего клуба. Но по результатам сезона мы приняли решение не продлевать контракт. Желаем Алексею Николаевичу удачи, вдохновения и хороших результатов в новых проектах», — сказал генеральный директор клуба Олег Фролов, комментарий которого приводит пресс-служба «Черноморочки».