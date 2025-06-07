Гандбольный клуб «Черноморочка» не стал продлевать контракт с главным тренером Гумяновым

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Новороссийский женский гандбольный клуб «Черноморочка» по результатам сезона принял решение не продлевать контракт с главным тренером команды Алексеем Гумяновым. Об этом сообщает пресс-служба команды.
По итогам сезона-2024/25 «Черноморочка» заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
«Мы благодарим за работу Алексея Николаевича, за наши победы и достижения, за вклад в развитие нашего клуба. Но по результатам сезона мы приняли решение не продлевать контракт. Желаем Алексею Николаевичу удачи, вдохновения и хороших результатов в новых проектах», — сказал генеральный директор клуба Олег Фролов, комментарий которого приводит пресс-служба «Черноморочки».
Гумянов занимал пост главного тренера новороссийской команды с 2023 года. Под его руководством в сезоне-2023/24 «Черноморочка» заняла четвертое место в чемпионате России. В 2025 году гандболистки новороссийского клуба завоевали бронзовые медали Кубка России.