В российском гандболе будут наказывать игроков и тренеров за нецензурную речь

«Не обошли стороной острую, больную тему — элементы неспортивного поведения, особенно в финальной части чемпионата страны. Сейчас не хочется никого наказывать и ругать, но мы подумаем, какие меры принять в ситуациях, когда со стороны игроков и тренеров звучат нецензурные выражения, идет давление на судей. Это попадает на телевизионные экраны, что не красит наш вид спорта», — сказал Шишкарев.