В российском гандболе будут наказывать игроков и тренеров за нецензурную речь

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Федерация гандбола России будет штрафовать и дисквалифицировать игроков, тренеров и других официальных лиц за использование во время матчей нецензурных выражений. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
В понедельник состоялось заседание исполкома высшего совета ФГР, на котором были подведены итоги сезона.
«Не обошли стороной острую, больную тему — элементы неспортивного поведения, особенно в финальной части чемпионата страны. Сейчас не хочется никого наказывать и ругать, но мы подумаем, какие меры принять в ситуациях, когда со стороны игроков и тренеров звучат нецензурные выражения, идет давление на судей. Это попадает на телевизионные экраны, что не красит наш вид спорта», — сказал Шишкарев.
«Предусмотрели меры наказания, повторное нарушение, связанное с неспортивным поведением, будет караться штрафами и дисквалификацией, вплоть до конца сезона», — добавил он.