Трофей, которого у «Зенита» всё ещё нет. ЦСКА выиграл Суперкубок России по гандболу

Второй тайм команды начали с разным настроением. Москвичи — с улыбками, петербуржцы — со злостью. Но, как бы сильно петербургская команда не хотела отыграться, ничего у них не получалось. Попытки сравнять счёт с помощью увеличения темпа игры наказывались ответными контратаками. И даже кураж, который поймал Иван Шаров на ленточке, не помог команде хоть немного сократить отставание. Тот «Зенит», что взял чемпионство страны и SEHA-лигу, рассыпался прямо на глазах зрителей. В реабилитацию поверить было сложно. Реванш за поражение в чемпионате страны у армейцев получался даже более уверенным, чем могли себе представить болельщики ЦСКА.