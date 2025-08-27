Минский СКА и «Мешков Брест» победили на старте чемпионата Беларуси по гандболу

Чемпионы страны гандболисты минского СКА победили в стартовом поединке юниорскую сборную Беларуси с результатом 40:34. Обладатель серебра прошлого чемпионата «Мешков Брест» на своей арене уверенно переиграл дебютанта элитного дивизиона клуб «МАЗ-Орша» с разницей в 21 мяч — 42:21. В Дзержинске Минский областной гандбольный клуб (МОГК) потерпел поражение от гродненского «Кронона» — 23:31. В золотой серии предыдущего национального первенства минские армейцы одолели брестчан со счетом 3:2, завоевав золотые медали впервые с 2002 года, теперь у них 11 титулов. Брестчане до этого выиграли 11 чемпионатов подряд, всего они 16 раз становились чемпионами. Обладателями бронзовых наград стали спортсмены «Машеки» из Могилева, обыгравшие в серии за третье место МОГК.