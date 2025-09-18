Гандболистки сборной России уступили Белоруссии в товарищеском матче

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Женская сборная России по гандболу проиграла команде Белоруссии во втором товарищеском матче.
Встреча в Минске завершилась со счетом 33:32 в пользу белорусок.
Первая игра команд прошла в среду и окончилась победой россиянок со счетом 32:29.
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.