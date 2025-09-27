Ричмонд
«Мешков Брест» выиграл пятый матч кряду в чемпионате Беларуси по гандболу

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты мужского чемпионата Беларуси по гандболу одержали победы в матчах пятого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Лидер турнира «Мешков Брест» выиграл пятый поединок подряд, переиграв на своей арене Минский областной гандбольный клуб (МОГК) — 36:24. Действующий чемпион страны минский СКА также у себя дома победил гандболистов «Гомеля» — 37:28. Дебютант элитного дивизиона «МАЗ-Орша» проиграл на своей площадке столичному БГУФК-СКА — 28:37, а команда РГУОР уступила в Минске гродненскому «Кронону» — 37:47. Положение в группе лидеров: «Мешков Брест» — 10 очков, СКА — 9, «Машека» (Могилев) — 6, «Кронон» — 5.

После трех игровых дней женского чемпионата по шесть очков из шести возможных набрали «БНТУ-БелАЗ», «Гомель», «Городничанка» и «Берестье». Встречи 4-го тура состоятся завтра.