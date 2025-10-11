Гандболисты СКА впервые уступили в матчах чемпионата Беларуси

Сегодня в домашнем поединке с гандболистами «Машеки» из Могилева действующие чемпионы страны неожиданно проиграли с результатом 31:36. В остальных сегодняшних встречах успеха также добились гости. Гродненский «Кронон» обыграл в Минске столичный БГУФК-СКА — 41:29, Минский областной гандбольный клуб (МОГК) победил воспитанников РГУОР — 34:24, а гандболисты «Гомеля» оказались сильнее дебютанта элитного дивизиона клуба «МАЗ-Орша» — 32:29. Положение в группе лидеров сейчас таково: СКА — 11 очков (7 матчей), «Мешков Брест» — 10 (6), «Машека» — 10 (6), «Кронон» — 7 (6).