Белорусские гандболисты не помогли «Загребу» добыть первые очки в Лиге чемпионов

Сегодня в поединке пятого тура группы В чемпионы Хорватии проиграли на своей арене датскому «Гудме» с результатом 31:36. Белорусский разыгрывающий «Загреба» Игорь Белявский забросил 4 мяча, а левый крайний Станислав Садовский дважды поразил ворота гостей. Ранее польская «Висла» переиграла в Плоцке французский «Пари Сен-Жермен» — 35:32. В составе хозяев один из мячей забросил белорусский левый полусредний Кирилл Самойло. Результаты остальных встреч 5-го тура: «Еурофарм Пелистер» (Битола, Словения) — «Барселона» (Испания) — 30:34, «Пик» (Сегед, Венгрия) — «Магдебург» (Германия) — 30:34. В активе «Магдебурга» 10 очков из 10 возможных, по 8 баллов набрали «Висла» и «Барселона».
В предварительной группе А польский «Кельце» проиграл у себя дома гандболистам французского «Нанта» — 25:37. Белорусский линейный хозяев Артем Королек отличился 7 раз и теперь в его активе 20 заброшенных мячей. Датский «Ольборг» победил на своей арене бухарестское «Динамо» со счетом 34:28. Позже португальский «Спортинг» примет в Лиссабоне венгерский «Веспрем», а в столице Германии гандболисты «Берлина» встретятся с норвежским «Кольстадом».
Предварительный этап чемпионской Лиги завершится 12 марта 2026 года, после чего по две лучшие команды из каждой группы получат прямые путевки в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3−6-е места, проведут стыковые поединки за выход в ¼ финала. Решающий этап ЛЧ пройдет
В прошлом сезоне гандболисты «Магдебурга» в пятый раз завоевали Кубок европейских чемпионов, обыграв в финале «Берлин» со счетом 32:26. Чаще других этот трофей выигрывали гандболисты «Барселоны», в активе которых 12 побед. Минский СКА трижды становился победителем главного континентального клубного турнира (1987, 1989, 1990).