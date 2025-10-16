Белорусские гандболисты не помогли «Загребу» добыть первые очки в Лиге чемпионов

В предварительной группе А польский «Кельце» проиграл у себя дома гандболистам французского «Нанта» — 25:37. Белорусский линейный хозяев Артем Королек отличился 7 раз и теперь в его активе 20 заброшенных мячей. Датский «Ольборг» победил на своей арене бухарестское «Динамо» со счетом 34:28. Позже португальский «Спортинг» примет в Лиссабоне венгерский «Веспрем», а в столице Германии гандболисты «Берлина» встретятся с норвежским «Кольстадом».