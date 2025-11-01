Гандболисты сборной России победили вторую команду Белоруссии на турнире

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сборная России по гандболу победила вторую команду Белоруссии на международном товарищеском турнире в Минске.
Встреча завершилась со счетом 28:27.
Ранее россияне обыграли сборную Ирака (37:20). В заключительный день турнира, 2 ноября, команда России встретится с первой сборной Белоруссии.
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.