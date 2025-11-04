Ричмонд
Гродненский «Кронон» победил гандболистов «Гомеля» в матче чемпионата Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После международного перерыва сегодня возобновился мужской чемпионат Беларуси по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В Гродно местный «Кронон» принимал гандболистов «Гомеля» и одержал уверенную победу с перевесом в шесть мячей — 37:31. Завтра «Мешков Брест» сыграет на своей арене с юношеской сборной Беларуси, а столичный БГУФК-СКА примет Минский областной гандбольный клуб (МОГК). Положение в группе лидеров: СКА (Минск) — 13 очков (8 матчей), «Мешков Брест» — 12 (7), «Машека» — 12 (8), «Кронон» — 11 (8).

После семи игровых дней женского чемпионата турнирную таблицу возглавляют гандболистки «БНТУ-БелАЗа» и «Гомеля», набравшие по 12 очков, гродненская «Городничанка» отстает на два балла, 9 очков у брестского «Берестья».