Гродненский «Кронон» победил гандболистов «Гомеля» в матче чемпионата Беларуси

В Гродно местный «Кронон» принимал гандболистов «Гомеля» и одержал уверенную победу с перевесом в шесть мячей — 37:31. Завтра «Мешков Брест» сыграет на своей арене с юношеской сборной Беларуси, а столичный БГУФК-СКА примет Минский областной гандбольный клуб (МОГК). Положение в группе лидеров: СКА (Минск) — 13 очков (8 матчей), «Мешков Брест» — 12 (7), «Машека» — 12 (8), «Кронон» — 11 (8).