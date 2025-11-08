Гандболисты СКА вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Сегодня в стартовом поединке второго круга действующие чемпионы страны уверенно переиграли юношескую сборную Беларуси с результатом 33:19.
Также сегодня БГУФК-СКА уступил в Минске «Машеке» из Могилева — 34:35, а в Гродно местный «Кронон» проиграл Минскому областному гандбольному клубу (МОГК) — 29:31.
Положение в группе лидеров после сегодняшних встреч: СКА — 15 очков (9 матчей), «Мешков Брест» — 14 (8), «Машека» — 14 (9), «Кронон» — 11 (9).
После семи игровых дней женского чемпионата турнирную таблицу возглавляют гандболистки «БНТУ-БелАЗа» и «Гомеля», набравшие по 12 очков, гродненская «Городничанка» отстает на два балла, 9 очков у брестского «Берестья».
Стартовые встречи второго круга пройдут 12 ноября, в центральном поединке «Гомель» примет на своей площадке «БНТУ-БелАЗ».