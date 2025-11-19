«Мешков Брест» победил чемпионов SEHA-лиги гандболистов «Зенита»

Сегодня брестчане обыграли на своей арене действующих победителей этих состязаний гандболистов «Зенита» из Санкт-Петербурга с результатом 31:28. Самыми результативными в составе хозяев стали Мартин Потиск и Александр Шкуринский, забросившие по 7 мячей. До этого «Мешков Брест» также на паркете своего спорткомплекса «Виктория» победил «Чеховских медведей» — 29:26.
Подмосковный клуб сегодня потерпел второе поражение от белорусских гандболистов — на своей арене «медведи» уступили гандболистам минского СКА с результатом 33:34. За две секунды до финальной сирены победу чемпионам Беларуси принес Кирилл Рабчинский. Он же стал лучшим снайпером этого поединка, забросив 14 мячей. В предыдущем туре минчане обыграли у себя дома ставропольский «Виктор» со счетом 33:30. Сегодня ставропольская команда победила на своей площадке гандболистов «Машеки» из Могилева — 26:23.
Следующие встречи состоятся 25 ноября: «Зенит» — СКА, «Мешков Брест» — «Виктор», «Чеховские медведи» — «Машека».
Предварительный этап завершится 2 марта 2026 года, после чего две лучшие команды получат прямые путевки в «Финал четырех». Еще два пропуска будут разыграны в стыковых поединках.
В решающем поединке прошлого сезона «Зенит» одолел «Чеховских медведей» — 35:34, а в игре за бронзовые награды московский ЦСКА оказался сильнее брестчан — 32:23.