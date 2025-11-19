«Мешков Брест» победил чемпионов SEHA-лиги гандболистов «Зенита»

Подмосковный клуб сегодня потерпел второе поражение от белорусских гандболистов — на своей арене «медведи» уступили гандболистам минского СКА с результатом 33:34. За две секунды до финальной сирены победу чемпионам Беларуси принес Кирилл Рабчинский. Он же стал лучшим снайпером этого поединка, забросив 14 мячей. В предыдущем туре минчане обыграли у себя дома ставропольский «Виктор» со счетом 33:30. Сегодня ставропольская команда победила на своей площадке гандболистов «Машеки» из Могилева — 26:23.