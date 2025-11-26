Ричмонд
Лидеры женского чемпионата Беларуси по гандболу одержали очередные победы

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Беларуси по гандболу состоялись матчи десятого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Чемпионки страны спортсменки «БНТУ-БелАЗа» уверенно переиграли дебютанток первенства столичный СКА — 38:19. Гандболистки «Гомеля» с трудом одолели в Минске «БНТУ-БелАЗ-РГУОР» — 25:23. «Витебчанка» крупно проиграла на своей площадке гродненской «Городничанке» — 23:34. В Бобруйске местная «Березина» уступила брестскому «Берестью» — 30:35.

После десяти туров «БНТУ-БелАЗ» и «Гомель» набрали по 18 очков, у «Городничанки» 14 зачетных баллов, в активе «Берестья» 13 очков.

Очередные встречи мужского первенства состоятся 29 ноября. Лидер турнира минский СКА сыграет в гостях у гандболистов «Гомеля», а в Гродно местный «Кронон» примет «Мешков Брест». Положение в группе лидеров: СКА — 19 очков (11 матчей), «Мешков Брест» — 16 (9), «Машека» (Могилев) — 16 (10), «Кронон» — 11 (10).