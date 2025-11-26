Лидеры женского чемпионата Беларуси по гандболу одержали очередные победы

Чемпионки страны спортсменки «БНТУ-БелАЗа» уверенно переиграли дебютанток первенства столичный СКА — 38:19. Гандболистки «Гомеля» с трудом одолели в Минске «БНТУ-БелАЗ-РГУОР» — 25:23. «Витебчанка» крупно проиграла на своей площадке гродненской «Городничанке» — 23:34. В Бобруйске местная «Березина» уступила брестскому «Берестью» — 30:35.