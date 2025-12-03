Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гандболисты минского СКА и «Мешков Брест» одержали победы в играх чемпионата Беларуси

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты гандбольного чемпионата Беларуси одержали победы в очередных поединках, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Действующие чемпионы страны гандболисты столичного СКА разгромили у себя дома гродненский «Кронон» с разницей в 16 мячей — 49:33. Главный конкурент минчан «Мешков Брест» также на своей арене уверенно переиграл гандболистов «Гомеля» — 34:20. Минский БГУФК-СКА одолел юниорскую сборную Беларуси — 44:40. Положение в группе лидеров после сегодняшних встреч таково: СКА — 23 очка (13 матчей), «Мешков Брест» — 20 (11), «Машека» (Могилев) — 16 (10).

После 11 игровых дней женского первенства турнирную таблицу возглавляют «БНТУ-БелАЗ» и «Гомель», набравшие по 20 очков, на четыре балла отстает гродненская «Городничанка», на четвертой позиции гандболистки брестского «Берестья», у которых 13 очков. Следующие поединки состоятся 6 декабря: «Берестье» — «БНТУ-БелАЗ», «Городничанка» — «Гомель», СКА (Минск) — «БНТУ-БелАЗ-РУГОР», «Березина» (Бобруйск) — «Витебчанка».