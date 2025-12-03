Гандболисты минского СКА и «Мешков Брест» одержали победы в играх чемпионата Беларуси

Действующие чемпионы страны гандболисты столичного СКА разгромили у себя дома гродненский «Кронон» с разницей в 16 мячей — 49:33. Главный конкурент минчан «Мешков Брест» также на своей арене уверенно переиграл гандболистов «Гомеля» — 34:20. Минский БГУФК-СКА одолел юниорскую сборную Беларуси — 44:40. Положение в группе лидеров после сегодняшних встреч таково: СКА — 23 очка (13 матчей), «Мешков Брест» — 20 (11), «Машека» (Могилев) — 16 (10).
После 11 игровых дней женского первенства турнирную таблицу возглавляют «БНТУ-БелАЗ» и «Гомель», набравшие по 20 очков, на четыре балла отстает гродненская «Городничанка», на четвертой позиции гандболистки брестского «Берестья», у которых 13 очков. Следующие поединки состоятся 6 декабря: «Берестье» — «БНТУ-БелАЗ», «Городничанка» — «Гомель», СКА (Минск) — «БНТУ-БелАЗ-РУГОР», «Березина» (Бобруйск) — «Витебчанка».