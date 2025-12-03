Международная федерация гандбола планирует вернуть сборные России и Белоруссии на международную арену с 2026 года

«С благодарностью подтверждаю получение Вашего письмо от 14 ноября 2025 г. относительно отмены участия женской национальной команды Беларуси в международном товарищеском турнире “Зеленый марш”, проходившем в Марокко с 1 по 6 ноября 2025 г.
Прежде всего я хотел бы выразить мои искренние сожаления по поводу неприятной ситуации, а также убытков, понесенных вашей федерацией в результате отмены участия вашей женской национальной команды в выше указанном соревновании.
Тем не менее, как сообщалось ранее, я хотел бы подчеркнуть, что следующее решение Совета ИГФ от 4 марта 2022 года по-прежнему действует и должно соблюдаться все время:
«Вследствие нарушения Олимпийского перемирия правительством России и правительством Беларуси и следуя рекомендациям Исполнительного комитета МОК, Совет ИГФ единогласно принял решение немедленно запретить всем командам, официальным лицам, судьям, лекторам и экспертам из России и Беларуси принимать участие в мероприятиях и деятельности под эгидой ИГФ до дальнейшего уведомления».
Как Вы знаете, МОК разрешает отдельным нейтральным спортсменам, имеющим российский или белорусский паспорт, принимать участие в соревнованиях при условии соблюдения строгих условий допуска. Однако, вышеуказанные рекомендации МОК относительно запрета на участия команд не изменились и всё ещё остаются в силе.
Поскольку ИГФ планирует реинтегрировать национальные команды России и Беларуси в мероприятия ИГФ, начиная с 2026 года, мы высоко оценим Ваше терпение и сотрудничество, которые позволят нам работать над заключительными этапами упомянутой реинтеграции", — отметил Мустафа.