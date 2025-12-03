Ричмонд
Международная федерация гандбола планирует вернуть сборные России и Белоруссии на международную арену с 2026 года

Президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа рассказал, что организация продолжает работать над возвращением национальных команд Белоруссии и России в международные соревнования. Об этом он сообщил в письме Белорусской федерации гандбола, разъясняющем причину недопуска их женской сборной к товарищескому турниру «Зеленый марш» в Марокко.

Источник: rushandball.ru

«С благодарностью подтверждаю получение Вашего письмо от 14 ноября 2025 г. относительно отмены участия женской национальной команды Беларуси в международном товарищеском турнире “Зеленый марш”, проходившем в Марокко с 1 по 6 ноября 2025 г.

Прежде всего я хотел бы выразить мои искренние сожаления по поводу неприятной ситуации, а также убытков, понесенных вашей федерацией в результате отмены участия вашей женской национальной команды в выше указанном соревновании.

Тем не менее, как сообщалось ранее, я хотел бы подчеркнуть, что следующее решение Совета ИГФ от 4 марта 2022 года по-прежнему действует и должно соблюдаться все время:

«Вследствие нарушения Олимпийского перемирия правительством России и правительством Беларуси и следуя рекомендациям Исполнительного комитета МОК, Совет ИГФ единогласно принял решение немедленно запретить всем командам, официальным лицам, судьям, лекторам и экспертам из России и Беларуси принимать участие в мероприятиях и деятельности под эгидой ИГФ до дальнейшего уведомления».

Как Вы знаете, МОК разрешает отдельным нейтральным спортсменам, имеющим российский или белорусский паспорт, принимать участие в соревнованиях при условии соблюдения строгих условий допуска. Однако, вышеуказанные рекомендации МОК относительно запрета на участия команд не изменились и всё ещё остаются в силе.

Поскольку ИГФ планирует реинтегрировать национальные команды России и Беларуси в мероприятия ИГФ, начиная с 2026 года, мы высоко оценим Ваше терпение и сотрудничество, которые позволят нам работать над заключительными этапами упомянутой реинтеграции", — отметил Мустафа.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
