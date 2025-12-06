Гандболистки «Гомеля» и «БНТУ-БелАЗа» победили в играх чемпионата Беларуси

Действующий чемпион страны «БНТУ-БелАЗ» обыграл в Бресте гандболисток «Берестья» с результатом 39:25. Гандболистки «Гомеля» также на выезде обыграли гродненскую «Городничанку» со счетом 28:24. В Минске столичный СКА победил «БНТУ-БелАЗ-РУГОР» — 27:24. Бобруйская «Березина» на своей площадке сыграла вничью с «Витебчанкой» — 29:29. Сейчас в активе «БНТУ-БелАЗа» и «Гомеля» по 22 очка, на шесть баллов отстает гродненская «Городничанка», на четвертой позиции «Берестье», у которого 13 очков.