Гандболистки «Гомеля» и «БНТУ-БелАЗа» победили в играх чемпионата Беларуси

Действующий чемпион страны «БНТУ-БелАЗ» обыграл в Бресте гандболисток «Берестья» с результатом 39:25. Гандболистки «Гомеля» также на выезде обыграли гродненскую «Городничанку» со счетом 28:24. В Минске столичный СКА победил «БНТУ-БелАЗ-РУГОР» — 27:24. Бобруйская «Березина» на своей площадке сыграла вничью с «Витебчанкой» — 29:29. Сейчас в активе «БНТУ-БелАЗа» и «Гомеля» по 22 очка, на шесть баллов отстает гродненская «Городничанка», на четвертой позиции «Берестье», у которого 13 очков.
Турнирную таблицу мужского первенства возглавляет чемпион Беларуси минский СКА, набравший 23 очка в 13 проведенных встречах, на три балла отстает «Мешков Брест», сыгравший 11 матчей, у «Машеки» из Могилева 16 очков. Завтра могилевчане примут на своей арене Минский областной гандбольный клуб.