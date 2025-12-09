Гандболисты СКА сыграли вничью в гостевом поединке SEHA-лиги

Сегодня в Буденновске чемпионы Беларуси долгое время проигрывали ставропольскому «Виктору», но за секунду до финальной сирены точный бросок Александра Петровича спас гостей от поражения — ничья 28:28. Лучший бомбардир турнира минчанин Кирилл Рабчинский забросил 11 мячей и теперь в его активе 41 гол.