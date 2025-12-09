Гандболисты СКА сыграли вничью в гостевом поединке SEHA-лиги

Сегодня в Буденновске чемпионы Беларуси долгое время проигрывали ставропольскому «Виктору», но за секунду до финальной сирены точный бросок Александра Петровича спас гостей от поражения — ничья 28:28. Лучший бомбардир турнира минчанин Кирилл Рабчинский забросил 11 мячей и теперь в его активе 41 гол.
Завтра в Могилеве гандболисты «Машеки» примут гостей из питерского «Зенита», в составе которого выступают семь белорусских гандболистов.
Положение команд: «Мешков Брест» — 8 очков (5 матчей), СКА — 7 (6), «Виктор» — 6 (7), «Чеховские медведи» — 5 (5), «Зенит» — 3 (4), «Машека» — 3 (5).
Предварительный этап завершится 2 марта 2026 года, после чего две лучшие команды получат прямые путевки в «Финал четырех». Еще два пропуска будут разыграны в стыковых поединках.
В решающем поединке прошлого сезона «Зенит» одолел «Чеховских медведей» — 35:34, а в игре за бронзовые награды московский ЦСКА оказался сильнее брестчан — 32:23.