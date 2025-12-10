Гандболисты «Машеки» уступили «Зениту» в SEHA-лиге

Сегодняшняя встреча в Могилеве прошла с преимуществом гостей, которые на протяжении всего игрового времени владели инициативой и в итоге победили с перевесом в пять мячей — 30:25. В составе хозяев самым результативным стал Ярослав Чайковский, забросивший 8 мячей, у победителей по 5 раз отличились белорусы Олег Луня и Олег Астрашапкин.
Вчера чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА на выезде сыграли вничью со ставропольским клубом «Виктор» — 28:28.
Положение команд сейчас таково: «Мешков Брест» — 8 очков (5 матчей), СКА — 7 (6), «Виктор» — 6 (7), «Чеховские медведи» — 5 (5), «Зенит» — 5 (5), «Машека» — 3 (6).
Предварительный этап завершится 2 марта 2026 года, после чего две лучшие команды получат прямые путевки в «Финал четырех». Еще два пропуска будут разыграны в стыковых поединках.
В решающем поединке прошлого сезона «Зенит» одолел «Чеховских медведей» — 35:34, а в игре за бронзовые награды московский ЦСКА оказался сильнее брестчан — 32:23.