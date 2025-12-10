Гандболисты «Машеки» уступили «Зениту» в SEHA-лиге

Сегодняшняя встреча в Могилеве прошла с преимуществом гостей, которые на протяжении всего игрового времени владели инициативой и в итоге победили с перевесом в пять мячей — 30:25. В составе хозяев самым результативным стал Ярослав Чайковский, забросивший 8 мячей, у победителей по 5 раз отличились белорусы Олег Луня и Олег Астрашапкин.