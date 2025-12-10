«Мешков Брест» победил Минский областной гандбольный клуб в чемпионате Беларуси

Играя на площадке дзержинского спорткомплекса «Олимп», брестчане были гораздо сильнее соперников и выиграли с результатом 36:20. После этой виктории «Мешков Брест» набрал 22 очка и вплотную приблизился к лидеру турнира столичному СКА. В Гродно гандболисты местного «Кронона» со счетом 47:44 переиграли юниорскую сборную Беларуси, для которой это 11-е фиаско в 11 проведенных встречах. В этой игре 17 мячей забросил опытный разыгрывающий хозяев Александр Бочко. В третьем сегодняшнем матче минский БГУФК-СКА победил в столичном Доме гандбола «МАЗ-Оршу» — 39:33. Положение в группе лидеров: СКА — 23 очка (13 матчей), «Мешков Брест» — 22 (12), «Машека» (Могилев) — 18 очков.