Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мешков Брест» победил Минский областной гандбольный клуб в чемпионате Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» обыграл Минский областной гандбольный клуб в гостевом поединке чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на площадке дзержинского спорткомплекса «Олимп», брестчане были гораздо сильнее соперников и выиграли с результатом 36:20. После этой виктории «Мешков Брест» набрал 22 очка и вплотную приблизился к лидеру турнира столичному СКА. В Гродно гандболисты местного «Кронона» со счетом 47:44 переиграли юниорскую сборную Беларуси, для которой это 11-е фиаско в 11 проведенных встречах. В этой игре 17 мячей забросил опытный разыгрывающий хозяев Александр Бочко. В третьем сегодняшнем матче минский БГУФК-СКА победил в столичном Доме гандбола «МАЗ-Оршу» — 39:33. Положение в группе лидеров: СКА — 23 очка (13 матчей), «Мешков Брест» — 22 (12), «Машека» (Могилев) — 18 очков.

После 12 игровых дней женского чемпионата лидируют «БНТУ-БелАЗ» и «Гомель», набравшие по 22 очка, на шесть баллов меньше у гродненской «Городничанки», на четвертой позиции брестское «Берестье», у которого 13 очков.