Российская гандболистка Вяхирева с 2026 года будет играть за датский «Оденсе»

Вяхиревой 30 лет, она выступает за «Брест» с 2024 года. С 2022 года она играла за норвежский «Вайперс», выиграв с клубом в сезоне-2022/23 Лигу чемпионов. Также спортсменка представляла «Ростов-Дон», «Астраханочку» и звенигородскую «Звезду». В составе сборной России она выиграла золотую и серебряную награды Олимпийских игр, а также бронзовую медаль чемпионата мира и серебро первенства Европы.