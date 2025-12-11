Ричмонд
Российская гандболистка Вяхирева с 2026 года будет играть за датский «Оденсе»

Соглашение будет действовать до 2028 года.

Источник: AP 2024

ТАСС, 11 декабря. Российская гандболистка Анна Вяхирева подписала двухлетний контракт с датским клубом «Оденсе». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Россиянка присоединится к клубу летом 2026 года, соглашение будет действовать до 2028 года. Текущий сезон Вяхирева проводит во французском «Бресте».

Вяхиревой 30 лет, она выступает за «Брест» с 2024 года. С 2022 года она играла за норвежский «Вайперс», выиграв с клубом в сезоне-2022/23 Лигу чемпионов. Также спортсменка представляла «Ростов-Дон», «Астраханочку» и звенигородскую «Звезду». В составе сборной России она выиграла золотую и серебряную награды Олимпийских игр, а также бронзовую медаль чемпионата мира и серебро первенства Европы.

В прошлом сезоне «Оденсе» дошел до финала женской гандбольной Лиги чемпионов. Команда является трехкратным чемпионом Дании.