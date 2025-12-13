«Мешков Брест» вышел на первое место в таблице гандбольного чемпионата Беларуси

Сегодня в домашнем поединке брестчане обыграли гандболистов могилевского клуба «Машека» со счетом 29:21. После этой виктории «Мешков Брест» на один балл обошел действующего чемпиона страны минский СКА. Еще в двух сегодняшних встречах выиграли гости. Гродненский «Кронон» переиграл «МАЗ-Оршу» с результатом 36:28, а гандболисты «Гомеля» были сильнее юниорской сборной Беларуси — 36:32.