«Мешков Брест» вышел на первое место в таблице гандбольного чемпионата Беларуси

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке брестчане обыграли гандболистов могилевского клуба «Машека» со счетом 29:21. После этой виктории «Мешков Брест» на один балл обошел действующего чемпиона страны минский СКА. Еще в двух сегодняшних встречах выиграли гости. Гродненский «Кронон» переиграл «МАЗ-Оршу» с результатом 36:28, а гандболисты «Гомеля» были сильнее юниорской сборной Беларуси — 36:32.

Положение в лидирующей группе: «Мешков Брест» — 24 очка (13 матчей), СКА — 23 (13), «Машека» — 18 (12).

После 12 игровых дней женского чемпионата лидируют «БНТУ-БелАЗ» и «Гомель», набравшие по 22 очка, на шесть баллов меньше у гродненской «Городничанки», на четвертой позиции брестское «Берестье», у которого 13 очков.