«Чеховские медведи» победили гандболистов «Машеки» в SEHA-лиге

Сегодня на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» хозяева оказали серьезное сопротивление «Чеховским медведям», но в итоге сказался более высокий класс гостей — они выиграли с преимуществом в шесть мячей — 44:38. В составе могилевчан самым результативным стал Егор Ковалевский, забросивший 7 мячей, у гостей 9 раз отличился Денис Афонин. На следующей неделе могилевские гандболисты сыграют в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом». Неделю назад зенитовцы обыграли «Машеку» в Могилеве со счетом 30:25.
Турнирное положение сейчас таково: «Мешков Брест» — 10 очков (6 матчей), СКА (Минск) — 7 (6), «Чеховские медведи» — 7 (6), «Виктор» (Ставрополь) — 6 (7), «Зенит» — 5 (5), «Машека» — 3 (8).
Предварительный этап завершится 2 марта 2026 года, после чего две лучшие команды получат прямые путевки в «Финал четырех». Еще два пропуска будут разыграны в стыковых поединках.
В решающем поединке прошлого сезона «Зенит» одолел «Чеховских медведей» — 35:34, а в игре за бронзовые награды московский ЦСКА оказался сильнее брестчан — 32:23.