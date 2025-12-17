«Чеховские медведи» победили гандболистов «Машеки» в SEHA-лиге

Сегодня на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» хозяева оказали серьезное сопротивление «Чеховским медведям», но в итоге сказался более высокий класс гостей — они выиграли с преимуществом в шесть мячей — 44:38. В составе могилевчан самым результативным стал Егор Ковалевский, забросивший 7 мячей, у гостей 9 раз отличился Денис Афонин. На следующей неделе могилевские гандболисты сыграют в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом». Неделю назад зенитовцы обыграли «Машеку» в Могилеве со счетом 30:25.