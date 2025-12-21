Ричмонд
Гандболистки «Гомеля» победили «БНТУ-БелАЗ» в женском чемпионате Беларуси

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «Гомеля» вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Минске гомельчанки с минимальным перевесом одолели своего главного конкурента в борьбе за золото «БНТУ-БелАЗ» — 26:25. После этой виктории «Гомель» набрал 26 очков, у «БНТУ-БелАЗа» на два балла меньше. Идущая третьей «Городничанка» победила в Гродно брестское «Берестье» — 32:28, «БНТУ-БелАЗ-РГУОР» разгромил на своей площадке «Витебчанку» — 45:24, а в Бобруйске местная «Березина» уступила гандболисткам столичного СКА — 29:31.

Накануне в центральном поединке мужского первенства «Мешков Брест» переиграл на выезде столичный СКА с результатом 33:31. «МАЗ-Орша» уступил у себя дома Минскому областному гандбольному клубу — 26:33. В Минске столичный БГУФК-СКА победил гандболистов «Гомеля» — 35:29, а юниорская сборная Беларуси уступила гандболистам могилевского клуба «Машека» — 26:31. Положение в лидирующей группе: «Мешков Брест» — 26 очков (14 матчей), СКА — 25 (15), «Машека» — 20 (13).