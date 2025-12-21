Гандболистки «Гомеля» победили «БНТУ-БелАЗ» в женском чемпионате Беларуси

Сегодня в Минске гомельчанки с минимальным перевесом одолели своего главного конкурента в борьбе за золото «БНТУ-БелАЗ» — 26:25. После этой виктории «Гомель» набрал 26 очков, у «БНТУ-БелАЗа» на два балла меньше. Идущая третьей «Городничанка» победила в Гродно брестское «Берестье» — 32:28, «БНТУ-БелАЗ-РГУОР» разгромил на своей площадке «Витебчанку» — 45:24, а в Бобруйске местная «Березина» уступила гандболисткам столичного СКА — 29:31.