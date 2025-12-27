Олимпийская чемпионка Дмитриева перейдет в «Бухарест» из «Ференцвароша»

Дмитриевой 30 лет. В период игровой карьеры она также выступала за словенский «Крим», московский ЦСКА, тольяттинскую «Ладу» и волгоградское «Динамо». В составе сборной России Дмитриева становилась серебряным призером чемпионата Европы (2018) и Олимпиады в Токио, а также побеждала на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.