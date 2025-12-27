Ричмонд
Олимпийская чемпионка Дмитриева перейдет в «Бухарест» из «Ференцвароша»

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева будет со следующего сезона выступать за румынский «Бухарест», сообщается на сайте клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с Дмитриевой рассчитано на два года. С 2024-го разыгрывающая представляет венгерский «Ференцварош».

«Я рада присоединиться к команде на следующие два сезона! С нетерпением жду новых вызовов и готова отдать все силы ради команды и болельщиков!» — заявила Дмитриева при подписании контракта.

Дмитриевой 30 лет. В период игровой карьеры она также выступала за словенский «Крим», московский ЦСКА, тольяттинскую «Ладу» и волгоградское «Динамо». В составе сборной России Дмитриева становилась серебряным призером чемпионата Европы (2018) и Олимпиады в Токио, а также побеждала на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.