Гандболисты сборной Беларуси второй раз победили команду Катара

После уверенной победы в первом спарринге в катарской столице сегодня белорусы одолели хозяев площадки с минимальным преимуществом — 18:17. Самым результативным в составе гостей стал Игорь Белявский, забросивший пять мячей. По три раза отличились Юлиан Гирик и Николай Алехин.