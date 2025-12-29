Гандболисты сборной Беларуси второй раз победили команду Катара

После уверенной победы в первом спарринге в катарской столице сегодня белорусы одолели хозяев площадки с минимальным преимуществом — 18:17. Самым результативным в составе гостей стал Игорь Белявский, забросивший пять мячей. По три раза отличились Юлиан Гирик и Николай Алехин.
В субботу, 27 декабря, подопечные Юрия Шевцова выиграли у катарцев с перевесом в пять мячей — 26:21. Лучшим в составе победителей был Никита Вайлупов, который семь раз поразил ворота хозяев площадки.
Теперь белорусские гандболисты возвращаются домой и будут готовиться к международному турниру в Москве. С 5 по 7 января 2026 года их соперниками будут команды России и Китая.