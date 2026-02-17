ЦСКА обыграл «Зенит» и возглавил чемпионат. Смена лидера в мужском гандболе

Матч в Москве удачнее стартовал для «Зенита» — 5:3 на восьмой минуте. Но следующая 10-минутка выдалась для гостей сухой — подвели удаления и надежная игра голкипера ЦСКА Дмитрия Холмова. Не помог добыть хотя бы один гол и тайм-аут Дмитрия Торгованова. Хозяева за это время отличились восемь раз и ушли в отрыв на шесть мячей — 11:5.