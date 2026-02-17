ЦСКА обыграл «Зенит» и возглавил чемпионат. Смена лидера в мужском гандболе

ЦСКА — Зенит — 32:29 (18:14)
- Ц: Шишкарев — 7, Гирик — 6.
- З: Хмельков — 6, Луня, Киселев — по 4.
Победитель этой встречи получал возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата страны. Если бы ЦСКА и «Зенит» разошлись миром, наверху образовалось бы троевластие — у армейцев, петербуржцев и «Пермских медведей» было бы одинаковое количество очков.
Во второй раз в сезоне
Волею календаря финалисты прошлого сезона в этом розыгрыше OLIMPBET Суперлиги играли впервые — второй матч запланирован на 11 апреля. Однако соперники уже встречались в Суперкубке, тогда сильнее оказались красно-синие — 35:27.
Матч в Москве удачнее стартовал для «Зенита» — 5:3 на восьмой минуте. Но следующая 10-минутка выдалась для гостей сухой — подвели удаления и надежная игра голкипера ЦСКА Дмитрия Холмова. Не помог добыть хотя бы один гол и тайм-аут Дмитрия Торгованова. Хозяева за это время отличились восемь раз и ушли в отрыв на шесть мячей — 11:5.
Во второй половине тайма петербургский коллектив наладил игру в нападении и к перерыву сократил разницу — 14:18. Заключительные полчаса «Зенит» начал со счета 3:1, однако вскоре вновь последовали неудачи в атаке, что позволило ЦСКА вернуть комфортный отрыв. До заключительной пятиминутки матча соперники обменивались голевыми атаками, пока хозяев не настигли трудности в нападении.
После хозяйского попадания в штангу и двух сейвов вратаря Ивана Шарова гости успешно провели контратаки и сократили разницу до минимума — 28:29 на 57-й минуте. Однако развить успех не получилось. Вскоре гол капитана армейцев Даниила Шишкарева разрядил обстановку, а затем белорусский полусредний Юлиан Гирик принес ЦСКА победу мощнейшим броском в ближнюю девятку.
Подопечные Олега Ходькова выиграли у «Зенита» во второй раз за сезон, а также нанесли петербуржцам второе поражение в этом чемпионате. ЦСКА теперь лидирует в OLIMPBET Суперлиге. Но первое место предстоит отстоять в двух последних матчах предварительного этапа — дома с «Пермскими медведями» и в Санкт-Петербурге с «Зенитом».
Неожиданность из Перми
За четыре тура до финиша предварительного этапа топ-3 почти определен, занимающие четвертое место «Чеховские медведи» отстают на 6 очков. Компанию сильнейшим командам прошлого сезона составляют «Пермские медведи». После худшего за много лет седьмого места в чемпионате-2025/26 команда Валентина Бузмакова преобразилась в межсезонье, ко двору пришлись летние новички Александр Аркатов, Евгений Дземин и Александр Гроцкий.
«Чеховских медведей» сильно подкосили травмы лидеров, у «Виктора» в этом сезоне началась перестройка, потому ставропольская команда пока лишь шестая. СКИФ здорово начал чемпионат, крупно обыграл Чехов, но в последние месяцы сдал. Не помогают краснодарцам и опытные легионеры из Ирана.
А вот «Динамо-Сунгуль», в прошлых чемпионатах то и дело обыгрывавшее фаворитов, держится в середняках — сейчас команда из Снежинска пятая.
За восьмое место, дающее путевку в плей-офф, борются новичок элитного дивизиона МССУОР № 2 — «Академия», составленная из молодых воспитанников столичной школы гандбола, и СГАУ- «Саратов». Астраханское «Динамо» почти лишилось шансов на топ-8, омский «Скиф» и волгоградский «Каустик» ожидаемо сразятся за выживание.
Те же пары, что и год назад
В перерыве матча ЦСКА — «Зенит» состоялась жеребьевка «Финала четырех» Кубка России. Как и год назад, до решающей стадии второго по значимости турнира добрались ЦСКА, «Зенит», «Чеховские медведи» и СКИФ. Как и год назад, жребий определил в первых матчах те же пары — ЦСКА начнет защиту титула встречей со СКИФом, а «Чеховские медведи» встретятся с «Зенитом».
Стало известно и место проведения турнира — в шестой раз в истории и впервые с 2019 года главные матчи Кубка страны примет Чехов. Победителя соревнования определят
Николай Спирчагов