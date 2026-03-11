Призер ОИ по гандболу возобновила карьеру и вернулась в ЦСКА

Серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной России по гандболу Елена Михайличенко подписала контракт с московским ЦСКА и возобновила карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).
«Очень рада вернуться в семью ЦСКА, для меня это новый жизненный этап, новый вызов. Особенность ситуации заключается в том, что я возвращаюсь в гандбол почти после двухгодичной паузы. Верю и надеюсь, что вместе с девчонками и тренерским штабом у нас впереди много достижений», — заявила 24-летняя спортсменка.
Гандболистка призналась, что еще месяц назад не планировала возвращаться, но подготовка к гала-матчу в честь 10-летия победы сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро изменила ее настрой.
Михайличенко оценила свою текущую физическую готовность на 50−60 процентов, отметив, что из-за серьезных травм в прошлом планирует подходить к возвращению осторожно. «Мотивация у меня огромная, желание выйти на площадку — тоже. Так что увидимся на матчах», — добавила она.
Из-за проблем со здоровьем спортсменка дважды брала паузу в карьере — в 2023 и 2024 годах.
Михайличенко выступала за ЦСКА в период с 2020 по 2024 годы, принеся команде три чемпионских титула России и три Кубка страны. В составе национальной сборной России она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио и бронзовую награду на чемпионате мира 2019 года.