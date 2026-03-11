Призер ОИ по гандболу возобновила карьеру и вернулась в ЦСКА

«Очень рада вернуться в семью ЦСКА, для меня это новый жизненный этап, новый вызов. Особенность ситуации заключается в том, что я возвращаюсь в гандбол почти после двухгодичной паузы. Верю и надеюсь, что вместе с девчонками и тренерским штабом у нас впереди много достижений», — заявила 24-летняя спортсменка.