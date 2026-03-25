Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юных российских гандболистов допустили до международных соревнований

Российских гандболистов допустили до юношеских международных соревнований.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные сборные России и Белоруссии, сообщается на официальном сайте организации.

В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.

«Международная федерация гандбола объявляет, что 24 марта 2026 года совет IHF принял решение разрешить молодежным сборным России и Белоруссии вернуться к участию в международных соревнованиях по гандболу на постепенной основе с немедленным вступлением в силу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение совета IHF распространяется на все возрастные категории молодежи до 21 года включительно. Сборным разрешается организовывать товарищеские матчи и товарищеские турниры и участвовать в них самостоятельно.

Также все спортсмены, тренеры и персонал, представляющие Россию или Белоруссию, должны будут подписать декларацию, подтверждающую, что они не имеют отношения к военным или государственным службам безопасности и не участвуют в каких-либо текущих международных конфликтах. Никакие дополнительные ограничения, кроме указанных, применяться не будут.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше