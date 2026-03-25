IHF в мае обсудит расширение допуска российских гандболистов

IHF в мае обсудит вопрос более широкой реинтеграции российских гандболистов.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Совет Международной федерации гандбола (IHF) обсудит вопрос более широкой реинтеграции сборных России и Белоруссии в международные соревнования на заседании, которое состоится 6 мая, сообщается на сайте организации.

В среду совет объявил о допуске к участию в соревнованиях юниорских и молодежных сборных России и Белоруссии. При этом было сохранено решение об отстранении взрослых команд.

«Положения решения совета IHF от 4 марта 2022 года остаются в силе до дальнейшего уведомления. Следующее заседание совета IHF состоится 6 мая 2026 года, на нем будут обсуждены дальнейшие шаги по более широкой реинтеграции национальных команд России и Белоруссии в международные соревнования по гандболу», — отмечается в заявлении.

В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше