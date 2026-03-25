IHF в мае обсудит расширение допуска российских гандболистов

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Совет Международной федерации гандбола (IHF) обсудит вопрос более широкой реинтеграции сборных России и Белоруссии в международные соревнования на заседании, которое состоится 6 мая, сообщается на сайте организации.
В среду совет объявил о допуске к участию в соревнованиях юниорских и молодежных сборных России и Белоруссии. При этом было сохранено решение об отстранении взрослых команд.
«Положения решения совета IHF от 4 марта 2022 года остаются в силе до дальнейшего уведомления. Следующее заседание совета IHF состоится 6 мая 2026 года, на нем будут обсуждены дальнейшие шаги по более широкой реинтеграции национальных команд России и Белоруссии в международные соревнования по гандболу», — отмечается в заявлении.
В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.