Гандболистки ЦСКА в четвертый раз завоевали Кубок России

Гандболистки ЦСКА обыграли «Ростов-Дон» и в четвертый раз завоевали Кубок России.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Гандболистки московского ЦСКА обыграли «Ростов-Дон» в финальном матче Кубка России в Москве.

Встреча «Финала четырех» завершилась со счетом 30:25 в пользу клуба из столицы. Гандболистки «Ростов-Дона» выиграли предыдущий розыгрыш турнира.

ЦСКА, основанный в 2019 году, в четвертый раз завоевал Кубок России. Ранее спортсменки брали трофей в 2022, 2023 и 2024 годах.

В матче за бронзу ранее в воскресенье «Звезда» (Звенигород, Московская область) обыграла «Астраханочку» со счетом 29:25.