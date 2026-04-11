Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские гандболистки выиграли Кубок Победы

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Белоруссии во втором матче Кубка Победы.

Источник: Соцсети

Встреча в Волгограде завершилась со счетом 31:25. В первом матче команды сыграли вничью (27:27).

Россиянки стали обладательницами Кубка Победы, лучшим игроком турнира в составе сборной России признана Полина Маркина.

В 2022 году российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В марте 2026 года совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды.