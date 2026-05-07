ЦСКА стал первым финалистом чемпионата России по гандболу

В полуфинале команда одержала победу над «Пермскими медведями».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 34:30 одержал победу над «Пермскими медведями» в ответном матче полуфинальной стадии чемпионата России по гандболу. Встреча прошла в Москве.

Первая игра между соперниками также завершилась победой армейцев (30:27).

В финале ЦСКА сыграет с победителем противостояния между петербургским «Зенитом» и «Чеховскими медведями». Стартовый матч противостояния остался за клубом из Санкт-Петербурга (33:28). Ответная встреча состоится 8 мая.

ЦСКА в пятый раз подряд вышел в финал чемпионата России. Армейцы выигрывали турнир в сезонах-2022/23 и 2023/24. До этого команда дважды уступила «Чеховским медведям», а в прошлом сезоне в титульном противостоянии не смогла справиться с «Зенитом».