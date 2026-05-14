Гандболисты сборной России разгромили команду Гонконга

Гандболисты сборной России обыграли команду Гонконга на турнире в Ганьчжоу.

Источник: Федерация гандбола России

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче Международного турнира среди мужских команд в Ганьчжоу.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 44:11.

Ранее на турнире в Ганьчжоу российская команда под руководством тренера Льва Воронина одержала победу над молодежной сборной Китая (до 20 лет) со счетом 44:26. Также на турнире она сыграет со сборными Белоруссии (15 мая) и взрослой командой Китая (16 мая).

В 2022 году российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В марте 2026 года совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды.