Россия победила Китай и выиграла турнир в Ганьчжоу

Сборная России по гандболу обыграла команду Китая и выиграла турнир в Ганьчжоу.

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сборная России по гандболу обыграла команду Китая в заключительном матче международного турнира среди мужских команд в Ганьчжоу.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 28:26.

Ранее на турнире в Ганьчжоу российская команда под руководством тренера Льва Воронина одержала победы над молодежной сборной Китая до 20 лет (44:26), сборной Гонконга (44:11) и командой Белоруссии (35:33). Сборная России заняла первое место на турнире.

В 2022 году российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В марте 2026 года совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды.