Гандболистки ЦСКА сравняли счет в финале Суперлиги с «Ростовом-Доном»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Гандболистки клуба «Ростов-Дон» потерпели поражение от московского ЦСКА в четвертом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд.
Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 31:23 (16:9) в пользу гостей.
Счет в серии до трех побед стал равным — 2−2. Решающий матч пройдет 29 мая также в Ростове-на-Дону.
«Ростов-Дон» является победителем предварительного этапа чемпионата России, ЦСКА занял второе место.
ЦСКА становился чемпионом России пять раз (2021, 2023−2025), «Ростов-Дон» — шесть раз (2015, 2017−2020, 2022). Рекордсменом по победам является волгоградское «Динамо-Синара» (12).