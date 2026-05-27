Гандболистки ЦСКА сравняли счет в финале Суперлиги с «Ростовом-Доном»

Гандболистки ЦСКА сравняли счет в финале чемпионата России с клубом «Ростов-Дон».

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Гандболистки клуба «Ростов-Дон» потерпели поражение от московского ЦСКА в четвертом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд.

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 31:23 (16:9) в пользу гостей.

Счет в серии до трех побед стал равным — 2−2. Решающий матч пройдет 29 мая также в Ростове-на-Дону.

«Ростов-Дон» является победителем предварительного этапа чемпионата России, ЦСКА занял второе место.

ЦСКА становился чемпионом России пять раз (2021, 2023−2025), «Ростов-Дон» — шесть раз (2015, 2017−2020, 2022). Рекордсменом по победам является волгоградское «Динамо-Синара» (12).