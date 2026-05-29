«Ростов-Дон» в восьмой раз выиграл женский чемпионат России по гандболу

Ростовский клуб в финальной серии победил столичный ЦСКА.

Источник: Соцсети клуба "Ростов-Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая. /ТАСС/. «Ростов-Дон» со счетом 34:24 обыграл московский ЦСКА в решающем, пятом матче финальной серии плей-офф чемпионата России по гандболу среди женских команд и стал обладателем титула. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Счет в серии стал 3−2 в пользу команды «Ростов-Дон». Ростовчанки выиграли две стартовые встречи, но затем уступили в двух последующих. Бронзовые медали завоевала «Астраханочка», которая в серии за третье место победила тольяттинскую «Ладу» со счетом 3−1.

«Ростов-Дон» выиграл чемпионат России в восьмой раз. Рекордсменом по количеству трофеев является волгоградское «Динамо» с 12 победами. ЦСКА завоевывал титул четыре раза. Столичная команда выиграла три предыдущих чемпионата.