«Ростов-Дон» в восьмой раз выиграл женский чемпионат России по гандболу

Счет в серии стал 3−2 в пользу команды «Ростов-Дон». Ростовчанки выиграли две стартовые встречи, но затем уступили в двух последующих. Бронзовые медали завоевала «Астраханочка», которая в серии за третье место победила тольяттинскую «Ладу» со счетом 3−1.