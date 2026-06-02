ЦСКА снова первый! Красно-синие вернули трофей в Москву

В понедельник, 1 июня, в Москве стал известен победитель сезона OLIMPBET Суперлиги — ЦСКА оказался сильнее «Зенита» и завершил финальную серию за два матча.
Перед матчем мужской и женский ЦСКА организовали гандбольную акцию, приуроченную к Международному дню защиты детей. Игроки обеих команд провели мастер-класс ручного мяча для детей сотрудников Группы компаний «Дело», которая многие годы является главным спонсором клубов. Юные спортсмены не только познакомились с видом спорта, но и поучаствовали в конкурсах с призами. А затем вместе с родителями отправились наблюдать, как столичная команда забирала трофей.
Максимально уверенный успех
Однако интересного противостояния не получилось. Проблемы петербуржцев с составом сказывались и во второй игре. Например, в этот раз один из лидеров команды белорусский разыгрывающий Олег Луня выходил на площадку, но только для исполнения пенальти. У его партнера по позиции Артема Кулака игра не заладилась. Без своих главных конструкторов атаки нападение у гостей совсем не ладилось, в концовке первого тайма красно-синие оторвались на пять мячей — 14:9.
— Хотелось бы извиниться перед болельщиками. У нас очень плохо получалась игра в нападении. Впереди у нас СЕХА-лига, поэтому о новом сезоне говорить пока рано, — сказал после матча рулевой «Зенита» Дмитрий Торгованов.
— Чувствую опустошение, но и радость, конечно, тоже. Это была долгая дорога, все старались, отдали все силы, — подвел итоги финала лучший игрок матча в составе победителей Дмитрий Холмов. — Также есть чувство выполненного долга от хорошей работы. Когда переходил в ЦСКА, не думал о трофеях, но круто, что сезон так сложился.
Голкипер, прошлым летом переехавший в Россию из второго французского дивизиона, стал открытием сезона. Недавно он дебютировал в национальной команде, а скоро наверняка будет претендовать на звание самого ценного игрока сезона чемпионата России в различных опросах.
— Первые десять минут были нервными, проблемы с реализацией, но дисциплинированно сыграли в обороне. Помогли и вратари, — говорил после игры главный тренер ЦСКА Олег Ходьков. — Идеальный матч! Не получилось занять первое место в регулярном чемпионате, как раз проиграв в Санкт-Петербурге. Но в финальной серии выиграли там, сделав первый шаг к чемпионству. Физически мы тоже выглядели лучше, был рад и настрою команды. Терпение и большое желание были вознаграждены.
ЦСКА сделал золотой хет-трик
Армейский коллектив не только вернул трофей, но и во второй раз закончил сезон победой во всех российских соревнованиях. В его начале был выигран третий Суперкубок страны, весной — Кубок России. Теперь у ЦСКА по три победы в каждом турнире.
Сенсация произошла в серии за 3-е место. «Пермские медведи» после домашней победы в гостях разгромили «Чеховских медведей» с разницей 11 мячей, взяв медали впервые с 2023 года. А вот команда Владимира Максимова не попала в топ-3 чемпионата страны в первый раз в истории, до этого, напомним, Чехов 21 раз подряд становился чемпионом России.
Ставший девятым СГАУ- «Саратов» уже объявил о расставании с главным тренером Юрием Орловым. Занявшие десятое и одиннадцатое места астраханское «Динамо» и волгоградский «Каустик» провели первые переходные матчи с уфимским «Акбузатом» и «Ростов-Доном». «Динамо» выиграло в гостях с минимальной разницей, «Каустик» на Дону сыграл вничью.
Омский «Скиф» вновь вылетел из OLIMPBET Суперлиги, а казанский «Зилант» сыграет в ней в следующем сезоне на правах победителя Высшей лиги.
Лучшим бомбардиром сезона снова стал игрок краснодарского СКИФа. Последние три года гонку выигрывал Савелий Шалабанов, но сейчас первенствовал иранец Иман Джамали, на его счету 195 точных бросков.
Николай Спирчагов