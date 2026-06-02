Рекордсменка чемпионата России по гандболу перешла в румынский клуб

Макеевой 35 лет. Она выступала за «Ростов-Дон» с 2015 года. Ей принадлежит рекорд по числу побед в чемпионате России. Спортсменка по шесть раз выигрывала титул с волгоградским «Динамо» и ростовским клубом, с которым также завоевала восемь Суперкубков и семь Кубков страны, а также стала серебряным призером Лиги чемпионов в 2019 году и обладателем Кубка ЕГФ в 2017-м. В сезоне-2014/15 россиянка выступала за клуб «Минаур-Байя-Маре», в составе которого выиграла Кубок и Суперкубок Румынии и заняла второе место по итогам национального первенства.